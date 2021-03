L’inviato europeo per il dialogo sul Kosovo Miroslav Lajcak è giunto nel primo pomeriggio a Pristina, prima tappa di una missione che lo porterà anche a Belgrado, e il cui obiettivo è favorire la prosecuzione del negoziato fra le parti per giungere a un accordo sulla normalizzazione dei rapporti. Stando ai media locali, Lajcak vedrà nel pomeriggio Albin Kurti, il leader del movimento nazionalista «Autodeterminazione» (Vetevendosje, VV) largo vincitore delle elezioni del 14 febbraio scorso.

Kurti, che è per questo il candidato principale alla guida del nuovo governo, ha detto a più riprese che il dialogo con Belgrado non rientra tra le sue priorità principali, che sono invece le riforme, il sistema giudiziario, la lotta a corruzione e criminalità. Il negoziato in ogni caso potrà riprendere non prima della formazione del nuovo governo a Pristina.