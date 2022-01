Da quando, il 9 gennaio 2007, Steve Jobs salì sul palco del Macworld di San Francisco per presentare la prima generazione dei suoi smartphone, il nostro modo di informarci, intrattenerci e lavorare, in una sola parola di vivere, è cambiato per sempre. Da quel giorno, sono trascorsi 15 anni. Un tempo brevissimo nel quale - in passato - sarebbe stato difficile anche soltanto avvertire un mutamento significativo. Invece, l’iPhone è stato un salto di paradigma. Un rovesciamento della storia, senza dubbio. Ma nato per caso.

La rivoluzione dell’iPhone fu un felice imprevisto. Il risultato non voluto, né cercato, di una scelta dettata dalla volontà di “salvaguardare” (e proteggere, dentro il mercato hi-tech) un altro prodotto della Apple, l’iPod. «Nel 2005 - racconta Walter Isaacson - la distribuzione...