«Davanti ad uno Stato che si sceglie le comunità di un’altra nazione da mettere in quarantena, io, se fossi l’Italia chiederei con quale criterio è stata fatta questa scelta, decidendo, tra l’altro, quali Regioni sì e quali no, e implicitamente affermando di non riconoscere più un’unità nazionale. Lo dice, uno che vuole l’autonomia». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia (Lega), sull’indicazione della Svizzera di prevedere la quarantena per quanti entrano nel suo territorio da alcune regioni italiane, tra cui il Veneto. «Mi sembra che la Svizzera non abbia più posti nelle terapie intensive. Se fossi il ministro degli Esteri, su una vicenda così interverrei» osserva Zaia.