Stavolta non è stato colpito un obiettivo civile, come nel caso del Boeing ucraino abbattuto lo scorso 8 gennaio dai Pasdaran sui cieli di Teheran, facendo 176 morti. Ma ancora una volta un missile sparato «per errore» dall’Iran provoca una tragedia.

L’incidente di fuoco amico è avvenuto ieri pomeriggio durante un’esercitazione militare nel Golfo di Oman, ma è stato rivelato solo oggi. La fregata Jamaran ha colpito la nave da appoggio Konarak al largo del porto di Bandar-e Jask, sulla costa meridionale della Repubblica islamica, uccidendo almeno 19 marinai e ferendone altri 15, due dei quali sono ricoverati in terapia intensiva.

Fabbricata nei Paesi Bassi e introdotta nella flotta iraniana già prima della Rivoluzione islamica del 1979, la Konarak era lunga 47 metri con un peso base di 447 tonnellate e montava a bordo 4 missili da crociera. Nelle immagini scattate subito dopo l’incidente e diffuse dai media iraniani, la nave è apparsa pesantemente danneggiata, in parte sotto il livello dell’acqua e avvolta da un spessa nube di fumo nero. Il mezzo è stato rimorchiato a riva per svolgere le necessarie «inchieste tecniche», ha spiegato l’esercito, invitando a «evitare ogni speculazione».

Di certo, la credibilità dei militari di Teheran aveva già subito un duro colpo negando per giorni la verità sull’abbattimento del jet ucraino, avvenuto nel contesto dei timori di una possibile rappresaglia americana dopo il bombardamento poche ore prima della base Usa di Ayn al-Asad in Iraq in risposta all’uccisione del generale Qassem Soleimani.