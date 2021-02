Joe Biden dice che Washington non toglierà le sanzioni finché l’Iran non rispetterà i suoi obblighi. Quanto pesano le sanzioni USA sull’economia iraniana?

«Le sanzioni americane più pesanti sono state imposte da Trump a partire dal 2018 e le loro conseguenze sono state molto dure. Esse hanno causato una forte svalutazione della moneta iraniana. Per farle un esempio le dirò che se nel 2017 ci volevano 50 mila rial per un euro, adesso ce ne vogliono circa 300 mila; quindi sei volte tanto. La svalutazione del rial ha portato una fortissima inflazione, cresciuta oltre il 100%. Le faccio un esempio per capire le difficoltà della gente: un litro di latte fresco adesso costa 100 mila rial, mentre tre anni fa non costava più di 25 mila rial. Quindi i prezzi sono quadruplicati. Si tratta di una situazione difficile causata da un mix di fattori: le sanzioni di Trump, l’arrivo del coronavirus e l’incapacità del Governo di gestire questa crisi».



Quanto gli alleati di Teheran, come Russia e Cina, possono favorire l’Iran nel suo braccio di ferro con Washington?

«Ho visto che le prime dichiarazioni di Biden sono abbastanza aggressive sia nei confronti della Russia che della Cina. Biden ha ad esempio minacciato ritorsioni nei confronti del Cremlino per le presunte responsabilità russe negli attacchi cibernetici contro gli USA. Russia e Cina potrebbero giocare un ruolo di interlocutori nella diatriba tra Stati Uniti e Iran nel caso in cui questi due Paesi avessero delle buone relazioni con Washington. Ma visto il deterioramento dei rapporti tra USA da un lato e Russia e Cina dall’altro, direi che l’interlocutore principale in questo momento rimane l’UE. Credo comunque che, nonostante i toni duri, le parti si augurino un accordo sul nucleare iraniano. Anche la guida spirituale Khamenei si è detta pronta a tornare al tavolo negoziale. È comunque difficile dire se si giungerà veramente a un’intesa tra Stati Uniti e Iran».



L’Iran è presente militarmente su diversi fronti come quello yemenita. Quanto pesano sull’economia gli impegni militari di Teheran all’estero?

«È difficile da valutare, ad ogni modo molti iraniani criticano il Governo per il suo impegno nell’ambito di conflitti all’estero, sostenendo che ciò toglie risorse all’economia nazionale. Dal canto loro le autorità iraniane ribattono dicendo che senza queste spese la sicurezza nazionale diminuirebbe. Del resto anche gli Stati Uniti giustificano la loro presenza militare nel Golfo persico e in altre regioni del mondo per motivi di sicurezza nazionale. Quindi direi che questa presenza militare all’estero è normale per quegli Stati che hanno ambizioni, diciamo espansionistiche. Poi è chiaro, il cittadino comune si lamenta dicendo che i soldi spesi in questo modo dovrebbero invece essere destinati a risolvere i mille problemi che la popolazione deve affrontare».



Tale argomento come influirà sulle presidenziali di giugno? Vi sono già i nomi dei candidati?

«Per avere il nome dei candidati ufficiali è ancora presto, però possiamo prevedere che come negli ultimi anni avremo un bipolarismo all’iraniana. Da un lato un candidato favorevole a maggiori libertà individuali e a una politica estera moderata che privilegiando la pace favorirà un’economia più florida. Dall’altro lato avremo un candidato che sosterrà una politica estera più intransigente, ricordando all’elettorato che in otto anni di politica estera moderata l’Iran ha dovuto ugualmente fare i conti con le conseguenze delle sanzioni americane».



La pandemia quanto sta pesando sull’economia?

«Io mi sposto molto per lavoro e le dirò che in passato le nostre autostrade erano piene di TIR turchi che nell’ultimo anno sono scomparsi. Ciò significa che la pandemia ha degli effetti negativi sul commercio internazionale peggiorando la già difficile situazione economica dell’Iran».



Gli Accordi di Abramo avviati da Trump rischiano di isolare ulteriormente l’Iran nella regione?

«Io ho l’impressione che gli Accordi di Abramo abbiano più un valore simbolico che non effettivo. Verso la fine del suo mandato presidenziale Trump ha cercato di farsi passare come uomo della pace, ma in concreto non cambierà moltissimo in quanto Israele con tutti i Paesi che hanno firmato gli accordi aveva già delle relazioni de facto. Non mi risulta che il Bahrein o gli Emirati Arabi Uniti finanziassero Hamas o la jihad islamica. Erano tutti Paesi che avevano buone relazioni con Israele e adesso queste relazioni si sono trasformate de facto e de jure. Questo asse arabo-israeliano contro l’Iran c’era già prima e continuerà ad esserci».

©CdT.ch - Riproduzione riservata