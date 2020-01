(Aggiornato 14.06) - L’Iran respinge le richieste del Canada e dell’Ucraina e decide di non inviare all’estero le scatole nere del Boeing ucraino abbattuto da due missili iraniani l’8 gennaio scorso dopo essere decollato da Teheran. Lo ha detto il deputato Farajollah Rajabi.

Il Canada e l’Ucraina avevano chiesto che le scatole nere fossero inviate in Francia o nella stessa Ucraina per l’inchiesta sulla tragedia, nella quale hanno perso la vita 176 persone, di cui 147 iraniani, compresi 63 anche in possesso di cittadinanza canadese.