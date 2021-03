Le elezioni presidenziali del prossimo 18 giugno in Iran potrebbero offrire un’interessante prospettiva di cambiamento al Paese mediorientale, da anni ormai fiaccato economicamente dalle sanzioni americane, pur continuando a rimanere - con ogni probabilità - sotto la sfera d’influsso dell’ambigua politica degli ayatollah (l’Occidente la ritiene alla base del finanziamento del terrorismo e delle guerre in nome dell’islam radicale). Il tema, nelle sue complesse sfaccettature, ieri è stato oggetto di discussione di un webinar organizzato dalla Europe Israel Press Association (EIPA) intitolato «Il programma nucleare iraniano e le politiche regionali». Tre gli oratori: Sima Shine, già vicedirettrice del Ministero degli affari strategici del Governo israeliano, oggi ricercatrice all’Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale, Kasra Aarabi, analista britannico-iraniano degli estremismi islamici all’Istituto Tony Blair e Patrick Clawson, direttore dell’Istituto di Washington specializzato nella politica USA-Iran. Quest’ultimo, facendo il punto sul nuovo corso dell’amministrazione Biden, ha sottolineato come «contrariamente a Obama (ma anche, seppure in maniera minore Trump), il team Biden non ritiene l’Iran una priorità del suo mandato». In definitiva «Biden non è interessato al Medio Oriente: le sue priorità sono invece i rapporti con la Cina e l’Europa».