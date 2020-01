(Aggiornato alle 16.44) Nella notte l’Iran è passata al contrattacco, lanciando l’operazione «Soleimani martire» e sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione, tra cui militari italiani. Una pioggia di cruise e di missili balistici a corto raggio è partita dal territorio iraniano e che si è abbattuta contro la base di al-Asad e contro quella di Erbil, come prima rappresaglia per l’uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli USA.

Secondo la tv di Stato iraniana circa 80 persone sono state uccise e altre 200 sono rimaste ferite, in seguito al raid. Un notizia, quest’ultima, non confermata da Washington.

«Non risultano esserci vittime» tra i soldati americani, ribadiscono invece le fonti del pentagono ai media statunitensi. Tuttavia ricordano che una valutazione su quanto accaduto sia ancora in corso.

Secondo la Guardia Rivoluzionaria, inoltre, sono stati almeno 15 i missili che hanno colpito basi statunitensi: «Circa 104 obiettivi degli Stati Uniti e dei suoi alleati locali sono osservazione da parte dell’Iran, e se commetteranno un errore, siamo pronti ad attaccarli», spiega una fonte della Guardia Rivoluzionaria alla tv di Stato.

Trump: «Abbiamo l’esercito più potente al mondo»

Il Pentagono, in una nota, ha affermato che dopo aver messo al corrente dei fatti il presidente americano Donald Trump sta ancora valutando le conseguenze dell’offensiva. Intanto a Washington si è riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale alla presenza del segretario di Stato Mike Pompeo e del numero uno del Pentagono Mark Esper. Dopo il vertice, tweet del presidente Trump: «Va tutto bene! Missili lanciati dall’Iran a due basi militari in Iraq. Stiamo facendo una ricognizione dei danni e delle vittime in queste ore. Finora va bene! Abbiamo le truppe più forti e meglio equipaggiate al mondo! Rilascerò una dichiarazione in mattinata».

L’Iraq ha avvertito gli USA

L’Iraq ha avvertito gli Stati Uniti che l’Iran stava per attaccare le sue forze militari in due basi del Paese. Lo riportano alcuni media americani citando una fonte locale che parla di «messaggio verbale ufficiale» consegnato da Teheran a Baghdad che a sua volta lo avrebbe «passato» ai vertici militari Usa.

Khamenei: «Uno schiaffo agli USA e nessun passo indietro»

L’Iran «ha dato uno schiaffo gli Stati Uniti con l’attacco missilistico alle sue basi militari, ma non è ancora abbastanza e la presenza corrotta degli Stati Uniti dovrebbe finire», ha detto il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, in un messaggio in tv. «Gli americani per la loro presenza nella regione e in qualsiasi altra parte del mondo hanno causato solo guerre, differenze, distruzioni», ha aggiunto la Guida Suprema iraniana nel discorso tv alla nazione, sottolineando che «poiché sedersi ai tavoli delle trattative e tenere discorsi apre solo la strada all’interferenza e alla presenza dei nemici, i colloqui dovrebbero fermarsi». Per poi aggiungere: «Coloro che pensano che se facciamo un passo indietro i nostri problemi saranno risolti commettono un errore. Credono che non dovremmo far arrabbiare gli Stati Uniti, ma invece dovremmo lasciarli arrabbiare». «Dovremmo conoscere i nostri nemici e i modi per affrontare i loro stratagemmi» e «per nemici, intendo gli Stati Uniti, il regime sionista e il sistema arrogante, che comprende un gruppo che saccheggia il mondo e reprimere la gente», ha aggiunto. Khamenei ha poi elogiato la ratifica del Parlamento iraniano che ha definito «terroriste» le forze statunitensi e che ha votato l’espulsione delle truppe USA dal Paese.

Le parole della Guida Suprema sono state accompagnate da slogan, della gente davanti alle tv, contro gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e Israele.

La minaccia di «azioni ancor più devastanti»

Da Teheran il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha poi annunciato come «la feroce vendetta» per l’uccisione del generale Soleimani è iniziata e ha affermato che l’operazione iniziale si è conclusa con successo e che la base di al-Asad, contro cui sarebbero stati lanciati almeno 35 missili, «è stata completamente distrutta».

L’Iran ha minacciato quindi «azioni ancor più devastanti» se gli USA dovessero decidere di rispondere. «Se l’Iran dovesse essere attaccato sul suo territorio - avvertono le Guardie Rivoluzionarie - Dubai, Haifa e Tel Aviv verranno colpite in un terzo round di attacchi da parte dell’Iran».

Giù le Borse, volano le quotazioni di oro e petrolio

L’attacco missilistico dell’Iran contro la base americana pesa sulle Borse di Hong Kong e su quelle cinesi, che aprono gli scambi in netta perdita: l’Hang Seng cede nelle prime battute l’1,26% (a 27.965,84 punti), mentre gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen frenano, rispettivamente, dello 0,34% (a 3.094,24 punti) e dello 0,46%, a quota 1.783,60.

Volano le quotazioni del petrolio: il greggio di riferimento europeo è salito a 71,7 dollari, con un rialzo di oltre il 5%, per poi stabilizzarsi in mattinata sui 69 dollari. Stessa sorte per il Wti americano che, dopo essere salito oltre i 65 dollari, viaggia ora sui 63,3 dollari al barile.

Cina: «USA e Iran devono risolvere i loro conflitti»

La Cina ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tra USA e Iran, dopo l’attacco di Teheran a due basi militari americane in Iraq, invitando le parti a mostrare misura e moderazione. «USA e Iran devono risolvere i loro conflitti», ha affermato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang.

«Il peggioramento delle tensioni non è nell’interesse di nessuno», ha poi aggiunto, assicurando che la Cina avrà «un ruolo responsabile nell’allentamento delle tensioni».

