L’Iran ha annunciato che sospenderà la sua «cooperazione» con i 27 Stati membri dell’Ue in diversi settori, come reazione alle sanzioni Ue. Il Consiglio dell’Ue oggi ha aggiunto otto persone e tre entità iraniane all’elenco dei sanzionati in considerazione del loro ruolo nella risposta violenta alle manifestazioni del novembre 2019.