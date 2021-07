L’isola thailandese di Phuket ha riaperto ai turisti stranieri, più di un anno dopo che la pandemia di coronavirus ha costretto a chiudere i confini del Paese. Lo riporta il Guardian.

Circa 400 visitatori internazionali sono attesi oggi nell’ambito del programma Phuket Sandbox che mira a ridurre al minimo il rischio di diffusione della COVID e impone ai turisti di rimanere sull’isola per 14 giorni se vogliono viaggiare altrove in Thailandia. In generale, possono entrare a Phuket solo le persone completamente vaccinate provenienti da paesi ritenuti a basso e medio rischio e dovranno comunque fornire un test della COVID negativo. I viaggiatori saranno inoltre obbligati a indossare una mascherina all’aperto. Dovranno anche soggiornare in hotel certificati in cui il 70% del personale è stato vaccinato.

I residenti di Phuket hanno avuto la priorità nella campagna di vaccinazioni e almeno il 70% della popolazione ha ricevuto una dose di Sinovac o AstraZeneca. Intanto in Thailandia oggi si registra per il secondo giorno consecutivo un record giornaliero di vittime del coronavirus: 57.

È partito oggi con l’arrivo di quattro voli e circa 250 turisti il «Phuket Sandbox», un piano lanciato dalle autorità thailandesi con l’obiettivo di riaprire gradualmente il Paese agli stranieri senza una quarantena obbligatoria di due settimane in hotel, dopo oltre un anno di sostanziale blocco delle frontiere nel tentativo di contenere l’emergenza coronavirus.

La «scatola di sabbia» a Phuket, una delle mete turistiche più frequentate dagli stranieri, prevede la possibilità per i turisti di trascorrere le prime due settimane di vacanza nell’isola senza essere costretti a rimanere chiusi in camera. Passato quel periodo, che include due tamponi obbligatori per la COVID-19 e altre misure di sicurezza, i turisti potranno visitare il resto della Thailandia senza restrizioni.

Nei mesi di avvicinamento al piano, alla popolazione di Phuket è stata data la precedenza per le vaccinazioni contro il coronavirus, che nel Paese sono iniziate con molto ritardo e con solo due opzioni disponibili, il Sinovac e l’AstraZeneca. Il governo di Bangkok, criticato da ampie fette della popolazione per la cattiva gestione dell’emergenza coronavirus, spera nel successo del piano in vista di una riapertura delle frontiere a ottobre.

L’economia thailandese ha sofferto più di altri Paesi l’emergenza COVID-19, dato che il settore turistico contribuisce al 20 per cento del prodotto interno lordo e dà lavoro a milioni di persone. Nel 2019, il regno aveva accolto 40 milioni di persone, una cifra praticamente azzerata dal marzo dell’anno scorso.

Relativamente risparmiata dal virus in termini di vittime, la Thailandia è ora nel pieno della terza ondata di contagi, con oltre 5 mila casi e 50 morti al giorno.

