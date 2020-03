Il Comitato scientifico italiano esprime perplessità in merito alla decisione del Governo di Roma resa nota ieri di tenere chiuse le scuole e le università anche per i prossimi 10 giorni, fino al 15 marzo. Secondo gli studiosi, che hanno espresso la propria posizione nella riunione che ha poi portato il Governo a confermare la decisione summenzionata, mancano le evidenze scientifiche sull’efficacia della chiusura degli istituti ai fini di un contenimento dei contagi. Il parere, che non è vincolante per l’Esecutivo, sarebbe stato sottoscritto all’unanimità da tutti i membri del Comitato.