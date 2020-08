(Aggiornato alle 19) - L’estate, la guardia abbassata e i contagi che sono tornati ad aumentare hanno decretato la decisione presa questo pomeriggio dal Governo italiano di chiudere le discoteche di tutto il Paese. Quelle all’aperto in particolare erano infatti tornate ad ospitare il popolo della notte creando non poche polemiche, soprattutto nelle zone turistiche e di mare, per il mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza. La misura entrerà in vigore domani e sarà valida fino al 7 settembre. Non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale. Lo hanno deciso, riuniti in videoconferenza, i ministri di Sanità, Regioni, Sviluppo economico e i governatori regionali. «Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza», ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza.