Chiusura dei bar e dei locali alle 21, dei ristoranti alle 24 (o alle 23). E’ questa l’ipotesi che emerge come prevalente al termine di un lunghissimo confronto del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza in vista del nuovo dpcm con le misure per il contrasto al contagio da Covid. Nulla è deciso e fonti di governo definiscono «prematuro» sbilanciarsi su ogni ipotesi: non solo nella giornata di domani ci sarà il confronto con le Regioni, ma proseguirà anche quello nel governo. Teresa Bellanova, si sarebbe opposta a una chiusura anticipata dei ristoranti alle 22, caldeggiata da altri ministri. La capo delegazione di Iv avrebbe detto no anche a un’altra proposta sul tavolo: lo stop a fiere e congressi.