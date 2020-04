Continua, per il sesto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 105’847 gli attualmente positivi, 680 in meno rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Le vittime sono salite a 26’384, con un incremento di 415 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 420.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus - compresi morti e guariti - è di 195’351, con un incremento rispetto a ieri di 2’357; ieri era stato di 3’021, precisa la Protezione civile.

Dei 105’847 malati complessivi per coronavirus, 21’533 sono ricoverati con sintomi, 535 in meno rispetto a ieri, e 82’212 sono quelli in isolamento domiciliare, in calo per la prima volta dall’inizio dell’emergenza di 74 pazienti.

I guariti sono 63.120, con un incremento rispetto a ieri di 2’622. L’aumento ieri era stato di 2’992.

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva, aggiunge la Protezione civile. Ad oggi sono 2’102, 71 in meno rispetto a ieri. Di questi, 724 sono in Lombardia, 32 in meno rispetto a ieri.

In Lombardia il dato migliore dal 6 marzo

Era da quasi 50 giorni che non si registrava un numero così basso di nuovi contagiati in Lombardia e il dato di soli 713 nuovi casi positivi è ancora più incoraggiante perché ottenuto con 12’642 tamponi.

Il 6 marzo erano stati 361 i nuovi positivi mentre il giorno dopo erano saliti a 808 per poi passare rapidamente sopra i mille e poi i duemila positivi al giorno.

