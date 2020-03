Il premier Giuseppe Conte ha annunciato ieri sera «misure più stringenti» per tutta l’Italia, per contrastare l’avanzata del coronavirus. Il decreto prevede un divieto di assembramento in tutto il Paese; spostamenti possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute; lo stop delle scuole fino al 3 aprile e quello di tutte le manifestazioni sportive, campionato di calcio compreso.

Ecco dunque cosa si può e non si può fare nella vicina Penisola:

L’autocertificazione: cos’è e a cosa serve?

Chi deve uscire di casa per «comprovati motivi» di lavoro o salute, deve scaricare e compilare il modulo per l’autocertificazione. Chi non può scaricarlo e stamparlo può copiare il testo su un foglio e portare la dichiarazione con sé. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare sempre lo stesso modulo, specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. La stessa cosa vale per chi ha esigenze familiari. Chi viene fermato senza autocertificazione potrà fare alle forze dell’ordine una dichiarazione verbale, che potrà poi essere verificata.

Qui sotto il modulo PDF per l’autocertificazione

Cosa vuol dire «comprovate esigenze di lavoro»?

Chi deve uscire per recarsi al lavoro può farlo, munendosi dell’autocertificazione. Se fermati, si dovrà spiegare alle forze dell’ordine che l’azienda non prevede il telelavoro o che si ricopre un ruolo per cui la presenza fisica sul posto di lavoro è indispensabile. Si può uscire anche per assistere un familiare malato o per andare a prendere i figli per le coppie separate.

Gli spostamenti fra i comuni sono possibili?

Ci si può spostare - con autocertificazione a portata di mano - fra comuni vicini per lavoro, assistere un familiare malato, prendere i figli e fare la spesa. Si può uscire per andare dal medico e fare gli esami diagnostici. Ma nel caso in cui si sospetti di aver contratto il virus (se si ha tosse, raffreddore e febbre) non bisogna muoversi da casa e chiamare i numeri verdi messi a disposizione dalle autorità italiane.

E andare a fare la spesa?

I negozi - alimentari e non - restano aperti. Sono dunque da evitare gli assalti ai supermercati che si sono verificati in alcune regioni dopo la firma del decreto. L’unica raccomandazione è di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. I negozi dei centri commerciali rimarranno chiusi il sabato e la domenica. Bar e ristoranti sono aperti, ma solo fino alle 18 e solo se possono garantire la distanza prevista tra i clienti.

Attività all’aperto, si può fare?

Si può andare a correre al parco e fare attività all’aperto. L’importante è non farlo in gruppo e stare a distanza di almeno un metro gli uni dagli altri.

