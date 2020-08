«Siamo fortemente preoccupati per la situazione di grande difficoltà che sta attraversando l’Italia, in assenza di un piano di rilancio e alle prese con un ritorno dell’emergenza coronavirus». Lo affermano in una nota congiunta il segretario generale dell’organizzazione sindacale Uil, Pierpaolo Bombardieri, ed i segretari generale delle categorie del pubblico impiego Attilio Bombardieri (Uil Università e Ricerca), Michelangelo Librandi (Uil Fpl), Nicola Turco (Uil Pa) e Pino Turi (Uil Scuola).

«Il rischio di uno scontro sociale è fortissimo - proseguono - e non sarà la politica dei bonus a scongiurarlo. La classe politica ha di fronte a sé il compito di ricostruire il tessuto sociale ed economico, a partire dalla scuola, dalla sanità, dall’università, dalla ricerca e dalla Pubblica amministrazione (Pa) che sono il volano dell’economia e su cui si fonda il sistema della sicurezza e del welfare che solo lo Stato italiano può assicurare».

Per i leader della Uil e delle categorie del pubblico impiego, inoltre, «la rigenerazione della politica passa anche attraverso un Patto per il Paese per il quale è indispensabile mettere da parte gli egoismi e marciare verso un unico obiettivo, puntando su una politica concertativa che è l’alternativa allo scontro sociale».

Scuola, sanità, università, ricerca, fisco, giustizia, soccorso e tutti i vari ambiti della Pa «sono settori in cui investire e non possono essere catalogati come costi da tagliare», rimarca la Uil insieme alle categorie del pubblico impiego. Alla ripresa dalla pausa estiva, «affronteremo una fase delicata, quella del rinnovo dei contratti che dovranno trovare un nuovo quadro di definizione lontano dalle regole ‘brunettiane’, ma vicino ad una pubblica amministrazione protagonista del rilancio e dello sviluppo. Sono traguardi che non si possono raggiungere con atti legislativi, ma attraverso la condivisone. Il blocco dei contratti ha lasciato una ferita ancora aperta che dovrebbe fare riflettere chi vuole intraprendere la strada della buona politica».

La Uil «ci sarà sempre nelle sedi di concertazione e nelle piazze a rivendicare un cambio di passo e di politica», conclude, «convinti che soltanto insieme si possa costruire un Paese migliore».

©CdT.ch - Riproduzione riservata