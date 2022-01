Il compagno di classe che tutti vorrebbero, il fratello scout, il giornalista che con mitezza sfondava muri di gomma, il presidente di un’Europa senza barriere, l’uomo che non aveva spazio per odio e rancore e affrontava con dignità la malattia senza farla pesare: è stato una commovente carrellata di immagini l’ultimo saluto a David Sassoli, un funerale di Stato diventato un funerale europeo, con la bandiera blu e le stelle dorate sul feretro, con le massime istituzioni UE nelle prime file della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Impossibile non commuoversi per le parole dei figli Livia e Giulio, e della moglie Alessandra Vittorini. «Senza di te sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile», sospira la vedova, colpita dall’ondata di affetto ricevuta, prodotta anche dal fatto che la famiglia ha sempre dovuto «dividere e condividere» Sassoli con il lavoro, la politica e le passioni. «Ho avuto una vita decisamente molto bella, anche se un po’ complicata, e finirla a 65 anni è davvero troppo presto», le ha confidato il marito conosciuto sui banchi di scuola, mentre iniziava a capire che la malattia non lasciava più spazio a speranza e progetti.