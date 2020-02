(Aggiornata alle 14.45) Il codice genetico del coronavirus è stato isolato all’Istituto Spallanzani di Roma, dove sono stati ricoverati i due turisti cinesi contagiati. Negli scorsi giorni il virus era stato isolato in Cina, in Australia e nelle ultime ore in Francia, all’Istituto Pasteur di Parigi. Si tratta dunque di un’altra concreta possibilità a livello europeo di poter studiare il coronavirus 2019-nCoV. L’annuncio è stato fatto quest’oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa. «Aver isolato il virus significa avere molte opportunità di studiarlo, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo». Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, ha riferito a «Repubblica»: «Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. L’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato su Twitter: «Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo delle cure. Un grande plauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani. Orgogliosi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, tra i migliori a livello mondiale».