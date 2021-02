Sì, no, forse. Tecnici contro politici, ma anche tecnici contro tecnici e, naturalmente, politici contro politici. Lo schema italiano della crisi - istituzionale e pandemica - si avvicina ogni giorno di più al «caos calmo» descritto da Sandro Veronesi nel suo romanzo più noto: un mondo nel quale alla tragedia fa da contrappunto un’insolita quiete.

Mentre il Comitato tecnico scientifico (CTS) chiede «rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento» delle misure» di contenimento - in pratica un secondo lockdown - spiegando che «l’incidenza dell’epidemia risulta nuovamente in crescita, con un impatto sostenuto sui sistemi sanitari», il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite questa mattina di RaiNews24, afferma che «non si tratta di aggravare le misure, ma di applicare con severità quelle che abbiamo. Un lockdown totale non serve, bastano lockdown chirurgici laddove se ne verifichi la necessità».

Nel frattempo, la politica è impegnata in una vera e propria guerra di dichiarazioni: parole più o meno infocate a esclusivo beneficio dei propri elettori. In prima fila, com’era facile attendersi, il leader della Lega, Matteo Salvini, che sin da un minuto dopo il giuramento al Quidinale del nuovo esecutivo ha messo nel mirino alcuni obiettivi: il commissario straordinario per l’emergenza COVID Domenico Arcuri, il ministro della Salute Roberto Speranza, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, l’intero CTS. «Spero che con il nuovo esecutivo finiscano gli allarmismi. Non è possibile andare avanti, con metodi del passato governo. Serve un cambio di passo», sentenzia Salvini. Che aggiunge: «Bisogna cambiare subito qualche tecnico. La comunità scientifica è piena di persone in gamba».

Battaglia sugli impianti

Il tutti contro tutti è stato particolarmente evidente nella vicenda della mancata riapertura degli impianti di risalita. La decisione presa dal ministro Speranza domenica sera, a pochissime ore dall’avvio dell’ultimo (e unico) spicchio di stagione invernale, è letteralmente deflagrata. Le reazioni sono state tantissime, impossibile riassumerle tutte.

La scintilla dello scontro è scattata dopo una giornata di appelli alla prudenza arrivati innanzitutto dal CTS che ha risposto alla richiesta di Speranza di «rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura» dello sci». Nel dare il suo parere - e «rimandando al decisore politico la valutazione relativa all’adozione di eventuali misure più rigorose» - il CTS aveva spiegato come alla luce delle «mutate condizioni epidemiologiche» dovute «alla diffusa circolazione delle varianti virali» del virus, «allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni» per la riapertura. Una linea condivisa dal primo consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, contro il quale si è subito scagliato Salvini: «Prima di terrorizzare gli italiani, faccia il favore di parlarne con il presidente del Consiglio. Le politiche del governo di sinistra, ora che la Lega è in maggioranza, dovranno cambiare», ha sentenziato il leader del Carroccio.

Il fatto è che la decisione di non riaprire gli impianti di sci sarebbe stata «condivisa» da tutto il nuovo Governo, quindi anche dai tre ministri della Lega. Così, almeno, hanno confermato oggi in mattinata «fonti di Palazzo Chigi» interpellate dall’agenzia Ansa.

L’esordio, per la coalizione più ampia della storia della seconda Repubblica, non è dei migliori. «L’assalto a Speranza è un attacco al principio di cautela che bisogna invece rispettare se vogliamo sconfiggere la pandemia. Salvini cambi tono e registro. Questo non è il suo Governo. E si ricordi che la salute degli italiani viene prima di tutto», ha scritto su Twitter Francesco Laforgia, esponente di Liberi e Uguali (la mini-coalizione di sinistra dalla quale proviene lo stesso ministro della Salute). Confermando indirettamente i timori di chi pensa che destra e sinistra difficilmente possano convivere.

L’ISS lancia l’allarme

Oggi pomeriggio, intanto, l’Istituto superiore di sanità (ISS) ha lanciato un altro pesante allarme sulla diffusione della cosiddetta variante inglese chiedendo il rafforzamento e l’innalzamento delle misure restrittive in tutto il Paese.

«Nel contesto italiano, in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure di mitigazione adeguata - hanno scritto i tecnici dell’ISS sulla base di uno studio condotto tra il 4 e il 5 febbraio scorsi - Si raccomanda quindi di intervenire modulando ulteriormente» le restrizioni «laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto». Considerata la maggior trasmissibilità della variante studiata, conclude l’ISS, «è prevedibile che questa, nelle prossime settimane, diventi dominante nello scenario italiano ed europeo».

