Zone rosse, limitazione dello spostamento tra Regioni e chiusura di alcune attività nelle aree dove più si è impennata la curva dei contagi. È quanto prevedono le nuove misure che il governo italiano potrebbe adottare nelle prossime ore per proseguire nella lotta contro la propagazione del coronavirus. Come riporta il Corriere della Sera, il piano considera innanzitutto le metropoli è partire dalle città metropolitane. Milano e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma, che rischiano il lockdown. Si valuta anche la possibilità di fermare le scuole e sospendere le lezioni in presenza in tutta Italia, anche per elementari e medie. Giuseppe Conte, sempre secondo il Corriere della sera, era determinato ad attendere ancora qualche giorno, per poi procedere con un nuovo Dpcm tra l’8 e il 9 novembre. Ma il virus corre troppo, aspettare si fa sempre più rischioso. Il Governo è in trattativa con il Pirellone e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.