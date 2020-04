Dopo la decisione arrivata ieri sera dal Viminale di allentare le restrizioni agli spostamenti, permettendo l’uscita di casa dei bambini, oggi il Governo italiano ha comunicato la scelta di «prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate». Lo ha detto il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato.

«Siamo nel pieno di un’esperienza durissima e drammatica, avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio sanitario nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo», ha aggiunto Speranza. «Sono convinto che il Parlamento - ha sottolineato - saprà essere all’altezza di questa sfida».

Il clima politico «positivo e unitario è una precondizione essenziale per tenere unito il Paese in questo momento difficile della nostra storia. Non è il tempo delle divisioni», ha affermato il ministro della Salute.

Facili ottimismi

«Attenzione ai facili ottimismi che possono vanificare i sacrifici fatti: non dobbiamo confondere i primi segnali positivi con un segnale di cessato allarme», ha avvertito Speranza. La «battaglia è ancora molto lunga - ha detto - e sbagliare i tempi o anticipare misure sarebbe vanificare tutto». Le decisioni «drastiche prese - ha spiegato Speranza - iniziano a dare i primi risultati e il contagio rallenta, ma sarebbe un errore scambiare un primo risultato per una sconfitta del Covid-19».

Il ministro italiano ha quindi indicato un obiettivo: «Dobbiamo portare sotto il livello 1 il parametro R con zero, ovvero l’indice di contagio. Questo per evitare che il Sistema sanitario nazionale venga colpito da un ulteriore tsunami, ma la strada è ancora lunga» anche perchè in mancanza di un vaccino è tutto «molto difficile». Speranza ha anche fatto riferimento alla necessità di «graduali misure» per evitare una ripresa esponenziale dei casi. La «fase di condivisione con il virus - ha ribadito - andrà gestita con l Comitato tecnico scientifico, con prudenza e conservando le pratiche dei comportamenti responsabili». «Dobbiamo programmare il domani e lo stiamo già facendo - ha concluso - ma non bisogna sbagliare i tempi».

Conte e Di Maio

«Il Comitato tecnico scientifico ci invita a non abbassare la guardia. Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti, in prospettiva, di tornare a lavorare in sicurezza. Valorizzeremo ulteriormente i protocolli di sicurezza. Questo il nostro impegno», ha detto il premier italiano Giuseppe Conte, a quanto si apprende da chi è presente alla riunione, nel corso dell’incontro con le opposizioni.

«Sarà la comunità scientifica a dirci quando riaprire, del tutto o in parte», ha indicato dal canto suo il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio in una intervista a Fanpage. «C’è un comitato scientifico che dirà al governo quando potremo tornare alla normalità. Quello che posso dire è che quanto più saremo responsabili, stando a casa, prima riapriremo. Se invece continueremo a fare i furbi - i dati del ministero dell’Interno sulle denunce lo dimostrano - allungheremo i tempi della chiusura, che ovviamente ha anche un impatto economico», ha aggiunto Di Maio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata