Allentamenti. Non solo in Svizzera, ma anche in Italia. Soprattutto perché la gente ha voglia di tornare a viaggiare, e il settore del turismo di ripartire. Il Ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei, le stesse regole già vigenti per i Paesi europei.