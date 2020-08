Non si ferma la crescita dei contagi per la Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. I pazienti ricoverati con sintomi sono 971 (+47), di cui 69 in terapia intensiva (+5) .Questi i dati del ministero della Salute italiano.

Contagi in aumento anche in Lombardia

Continuano ad aumentare i casi di contagio da coronavirus in Lombardia che oggi sono tornati a superare quota 200: sono infatti 239 i nuovi positivi con 13’663 tamponi effettuati. Ieri erano stati 185 con 12’957 tamponi. I nuovi decessi sono 4 per un totale, nella regione, di 16’856 morti dall’inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (quattordici) e negli altri reparti (148). È il quinto giorno consecutivo con i dati in crescita in Lombardia, che sono passati dai 50 nuovi casi del 18 agosto ai 239 di oggi. Si è tornati quindi ai livelli di crescita di metà giugno e bisogna tornare al 17 giugno per registrare una crescita più alta, con 242 casi. Dal 19 giugno fino a ieri, i contagi erano sempre rimasti sotto i duecento. In totale dall’inizio della pandemia, le persone contagiate in Lombardia sono 98’316.

E non si ferma la crescita dei contagi neppure per l’insieme dell’Italia: sono 1210 (contro il 1071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, indica il ministero della salute. I morti dell’ultima giornata sono sette, in crescita rispetto ai tre di ieri, ma in calo a fronte dei nove registrati venerdì.

