L’Italia torna a superare la soglia delle 20mila inferioni giornaliere. Sono infatti 20.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con il tasso di positività che sale dal 5,6% al 6,3%. Sale così a 2.888.923 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.194, con un aumento di 26 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 188. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.292 persone, 35 in più di ieri.