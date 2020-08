(Aggiornato alle 18.18) Non si ferma il boom dei contagi per il Covid-19 in Italia: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nella Penisola. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille.

Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. In flessione i tamponi: 77 mila, oltre 5 mila in più rispetto a ieri, secondo i dati diffusi oggi dal ministero della salute di Roma.

Aumentano i casi in Lombardia, ma zero decessi

Sono 185 i nuovi contagiati in Lombardia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 174, ma con oltre duemila tamponi effettuati in più (12.957 contro 10.703). Non si registrano decessi e il totale dei morti nella regione resta fermo a 16.852.

Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (14, -3) che negli altri reparti (148, -1). Aumentano i casi soprattutto a Milano, visto che sono 71 (ieri 54), di cui 48 a Milano città, e a Pavia (38 contro i 4 di ieri). Nessun caso a Bergamo, mentre a Brescia si segnalano 23 nuovi contagiati.

©CdT.ch - Riproduzione riservata