È stata superata la soglia dei 600 mila malati di Covid in Italia. Con l’incremento di 23’248 nelle ultime 24 ore il totale è salito a 613’358, secondo i dati del ministero italiano della Salute. In isolamento domiciliare ci sono ora 580’833 persone, con un aumento di 22’327 rispetto a ieri. I guariti sono invece 372’113, con un incremento di 9’090 unità rispetto al giorno precedente.

E’ stata inoltre superata anche la soglia dei 3 mila pazienti in terapia intensiva. Con i 110 delle ultime 24 ore il totale è di 3’081 persone in rianimazione. Il limite massimo resta quello del 3 aprile scorso con 4’068 ricoverati in terapia intensiva.