La variante Omicron fa paura e l’Italia, di riflesso, sta valutando una stretta. Il primo passo, che il governo dovrebbe approvare giovedì: per partecipare ai grandi eventi o andare nei luoghi più affollati, anche i vaccinati dovranno munirsi di tampone negativo. Ma sul tavolo ci sono anche l’obbligo della mascherina all’aperto in tutto il Paese (alcune Regioni decidono già autonomamente in materia, mentre per quelle passate in giallo l’obbligo è in vigore) e, dopo Capodanno, l’estensione del Green Pass rafforzato (o vaccinati o guariti) a tutti i lavoratori. Citato dal Corriere della Sera, il ministro Renato Brunetta anticipa: «Erano stati i sindacati a insistere con il vaccino obbligatorio, credo non si opporranno se per andare a lavorare chiederemo di essere immunizzati o guariti».

No al sovraccarico

Secondo gli esperti, se la diffusione del virus non verrà rallentata i reparti di terapia intensiva rischiano il sovraccarico. Uno scenario che l’Italia, va da sé, vuole assolutamente evitare.

La regola che consente unicamente a vaccinati o guariti di partecipare alla vita sociale, dunque, rimane in vigore. Ora, però, si affaccia anche l’obbligo del tampone nei luoghi di maggior affollamento.

La «cabina di regia», sottolinea il Corsera, è stata convocata il 23 dicembre. Difficilmente l’obbligo di tampone scatterà già la sera di Natale. Ma sarà questione di giorni, comunque entro Capodanno. Green Pass rafforzato e test negativo saranno obbligatori per partecipare alle feste in piazza, nelle discoteche, negli alberghi e nei locali pubblici, come pure allo stadio. Da capire, invece, che ne sarà di cinema e teatri: al momento vige l’obbligo di mascherina e Green Pass rafforzato. Basterà o, anche qui, vi sarà una stretta? Il governo, per contro, non dovrebbe toccare i ristoranti. Le attuali misure, sembra di capire, sono sufficienti.

La questione vaccino

Resta aperta, come dicevamo, la questione dell’obbligo vaccinale per i lavoratori. Si tratta di una decisione che, se caso, verrà presa in una seconda fase e soltanto se la curva epidemiologica continuasse a salire. Attualmente, in Italia l’obbligo vaccinale è previsto per il personale sanitario, quello scolastico e per le forze dell’ordine.

