Il nome di Mattarella è scaturito in tarda mattinata dopo un vertice della maggioranza dei partiti di governo. La prossima votazione è prevista per le 16.30.

Nell’attesa, i capigruppo si recheranno al Quirinale per chiedere a Mattarella di rimanere per un altro mandato (sette anni). Finora l’attuale Presidente ha sempre escluso un secondo mandato. In precedenza solo Giorgio Napolitano era rimasto per due mandati.