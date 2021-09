Potrebbe entrare in vigore il 15 ottobre, a quanto si apprende da diverse fonti governative, il decreto per l’estensione dell’obbligo di Green Pass ai lavoratori del settore pubblico e privato italiano. La data sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, chiamato a confermarla.

Dall’orientamento che emerge al termine della cabina di regia del Governo italiano, si potrebbe avere la sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza il Green Pass. La sanzione varrà sia per il pubblico che per il privato. Per chi elude i controlli viene anche prevista una sanzione pecuniaria. E vengono fatte salve altre sanzioni disciplinari.