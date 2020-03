Chiusura totale e divieto di spostamento per almeno due settimane. È la direzione verso cui si sta muovendo il governo del premier italiano Giuseppe Conte per tentare di arginare i contagi nelle Penisola. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, l’esecutivo italiano starebbe nel frattempo valutando la possibilità di concedere alcune deroghe per le aziende.