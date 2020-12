Sul modello tedesco, e dopo gli 846 morti di ieri, l’Italia potrebbe decidere la linea dura in vista del Natale. L’ipotesi sul tavolo - come riferisce il Corriere della Sera - è di far diventare zona rossa l’intero Paese dal 24 dicembre al 6 gennaio. Un provvedimento che si tradurrebbe in ristoranti chiusi, così come i negozi (fatta eccezione per gli alimentari) e divieto di spostamento nel Comune, se non per urgenze, salute e necessità.