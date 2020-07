L’Italia ha deciso di vietare l’ingresso per chi arriva da Paesi a rischio e con alti numeri di infezioni di coronavirus. Lo dispone un’ordinanza firmata dal ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, sentiti i ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e dei Trasporti.

Divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in 13 Paesi:

- Armenia

- Bahrein

- Bangladesh

- Brasile

- Bosnia Erzegovina

- Cile

- Kuwait

- Macedonia del Nord

- Moldova

- Oman

- Panama

- Perù

- Repubblica Dominicana.

«Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi», dice Speranza. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi indicati nell’ordinanza. La scelta, sottolinea Speranza, è stata quella della «massima prudenza».

Conte: «Chiediamo responsabilità agli altri Paesi»

Da parte sua il premier Conte ha spiegato: «Chiediamo responsabilità e attenzione ai Paesi terzi perché non possiamo permettere di subire una nuova ondata di Covid causato dalla disattenzione di alcuni». «In Italia abbiamo preparato un piano di monitoraggio del contagio molto sofistificato» tra le varie Regioni. «Non possiamo permettere che dai Paesi stranieri arrivino persone positive e non monitorate. Per questo per i Paesi che stanno fuori dall’Ue abbiamo previsto una serie di restrizioni. Per esempio negli ultimi giorni sono arrivati dei cittadini dal Bangladesh che abbiamo scoperto essere positivi per più del 70%. La loro uscita non ha avuto controlli e siamo stati costretti a sospendere i voli dal Bangladesh».

Il confronto

La Svizzera, lo ricordiamo, ha imposto un obbligo di quarantena di dieci giorni, per chi rientra da 29 Paesi. La lista di Roma e quella di Berna si differenziano però, oltre che per il numero di Stati contenuti (13 e 29), anche per il tipo. Dall’elenco italiano spiccano in particolare l’assenza di Nazioni come la Serbia, il Kosovo, gli Stati Uniti o la Svezia, contenuti nella lista elvetica, mentre figura la Bosnia Erzegovina (poco più di 6 mila contagi su 3,3 milioni di abitanti), esente da restrizioni in Svizzera.

©CdT.ch - Riproduzione riservata