Con sette voti a favore e due contrari la Corte suprema americana ha respinto l’ultimo affondo dei repubblicani e «salvato» l’Obamacare, di fatto preservando la copertura sanitaria per milioni di americani. Lo riportano i media.

La Corte suprema ha lasciato intatta la legge stabilendo che il Texas e altri Stati americani non hanno il diritto legale di sfidare l’Obamacare in quanto non ne sono danneggiati. A votare contro sono stati i giudici Samuel Alito a Neil Gorsuch.