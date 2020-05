«L’obiettivo è la riapertura dall’11 maggio. Un obiettivo chiaro, netto, preciso»: lo ha detto oggi, in un’intervista a RTL e LCI, il ministro dell’interno francese Christophe Castaner, aggiungendo: «Ce la faremo, ne sono convinto, perché i francesi hanno fatto sforzi importanti dall’inizio del lockdown e non immagino neppure per un attimo che allentino il loro impegno».