Il 1° maggio 2021, gli Stati Uniti e la NATO iniziano il ritiro dei loro 9.500 soldati, tra cui 2.500 soldati americani , ancora presenti in Afghanistan. Intensi combattimenti scoppiano tra talebani e forze governative nella regione meridionale di Helmand. Nel nord, i Talebani conquistano il distretto di Burka nella provincia di Baghlan.

L’8 maggio, un attacco a una scuola femminile uccide più di 50 persone a Kabul. Le autorità incolpano i talebani per l’attacco, il più mortale in un anno, ma loro lo negano. A metà maggio, gli americani si ritirano dalla base aerea di Kandahar, una delle più importanti in Afghanistan.