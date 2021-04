Una foto toccante del principe Filippo, in calesse con le redini in pugno e con al fianco il bisnipote George, terzo in linea di successione al trono britannico. È l’omaggio che i duchi di Cambridge, William e Kate, hanno voluto dedicare oggi sul profilo Twitter di Kensington Palace al consorte della regina Elisabetta, scomparso venerdì a 99 anni.