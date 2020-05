L’8 maggio del 1980, 40 anni fa, l’Organizzazione mondiale della sanità dichiarò a Ginevra la scomparsa del vaiolo dalla faccia della Terra. Fu «il più grande trionfo nella storia della salute pubblica», ha affermato oggi il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, e una lezione per la successiva lotta alle malattie, che dà speranza anche nella lotta al coronavirus. Fu la prima infezione ad essere sconfitta a livello globale. E, ad oggi, resta anche l’unica.

Fu una vittoria, quella sul vaiolo, ottenuta a due secoli dalla scoperta del vaccino, contro una malattia che aveva tormentato l’umanità per almeno tremila anni, uccidendo 300 milioni di persone nel solo ventesimo secolo.

«Mentre riflettiamo oggi sull’eradicazione del vaiolo - ha detto Ghebreyesus - ci viene ricordato ciò che è possibile quando le nazioni si uniscono per affrontare un nemico comune, per affrontare un nemico comune. L’eredità del vaiolo non era solo l’eradicazione di una malattia; è stata la dimostrazione che quando il mondo si unisce, tutto è possibile. Se c’è la volontà, c’è un modo per farlo». Facendo tesoro di quell’esperienza è stato possibile «perseguire l’eradicazione di altre malattie come la polio e il verme della Guinea».

E oggi - ha proseguito - «come il vaiolo, la COVID-19 è una sfida decisiva per la salute pubblica. Come il vaiolo, è un test di solidarietà globale. Come il vaiolo, COVID-19 ci offre l’opportunità non solo di combattere una singola malattia, ma di cambiare la prospettiva della salute globale e di costruire un mondo più sano, più sicuro e più giusto per tutti. Puntando ha concluso - all’ambizioso obiettivo indicato dall’ Organizzazione mondiale della Sanità alla sua nascita, negli anni ‘40: raggiungere una copertura sanitaria universale.

«Mentre il mondo si confronta con la pandemia di COVID-19 - ha insistito il direttore generale dell’OMS -, la vittoria dell’umanità sul vaiolo è un promemoria di ciò che si può fare quando le nazioni si uniscono per combattere una comune minaccia per la salute». Molti degli strumenti utilizzati allora con successo sono gli stessi strumenti utilizzati per rispondere all’Ebola e alla COVID-19: vigilare sulle nuove infezioni, individuare tempestivamente i casi, ricostruire i contatti tra le persone contagiate e campagne di comunicazione di massa per informare le popolazioni colpite.

Cruciale fu la scoperta del vaccino, il primo vaccino al mondo. «Come sapete - ha ricordato Ghebreyesus - l’OMS sta lavorando con molti partner per accelerare lo sviluppo di un vaccino per la COVID-19, che sarà uno strumento essenziale per il controllo della trasmissione del virus. Ma sebbene un vaccino sia stato cruciale per porre fine al vaiolo, da solo non sarebbe bastato». Dalla scoperta di Edward Jenner nel 1796, infatti, ci sono voluti altri 184 anni per eliminare il vaiolo.

«Il fattore decisivo nella vittoria sul vaiolo è stata la solidarietà globale - ha concluso il direttore generale dell’OMS -. E la stessa solidarietà, costruita sull’unità nazionale, è più che mai necessaria per sconfiggere la COVID-19».

