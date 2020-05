Ogni anno il tabacco provoca «8 milioni di vittime» e «i produttori spendono circa 8 miliardi in operazioni di marketing per rendere i prodotti più appetibili», puntando in particolare ai giovani. A «smascherare le tecniche» con cui si aumenta l’appeal delle bionde nelle nuove generazioni è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che lancia una campagna in vista del No Tobacco Day, la giornata mondiale contro l’uso del tabacco che si celebra il 31 maggio. Una campagna «particolarmente importante in questo momento poiché gli studi dimostrano che i fumatori hanno un rischio maggiore di forme gravi di coronavirus».

L’uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i decessi per cancro a livello globale. La nicotina e prodotti del tabacco aumentano anche il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari. Oltre 1 milione di persone muoiono ogni anno per l’esposizione al fumo passivo.

#TobaccoExposed è il messaggio chiave della nuova campagna che «sfaterà i miti ed esporrà tattiche subdole impiegate da queste industrie» per fornire «ai giovani le conoscenze necessarie per rilevare facilmente la manipolazione del settore e fornirgli gli strumenti per respingere tali tattiche», si legge sul portale dell’OMS

Tra le tattiche utilizzate, mette in guardia l’OMS, «sapori che piacciono ai giovani» utilizzati ad esempio per le sigarette elettroniche o i narghilè, ma anche la promozione dei prodotti del tabacco o la distribuzione di campioni gratuiti in occasione di eventi popolari per i giovani e, infine, «pubblicità o posizionamento di prodotti legati al fumo su film, programmi TV e piattaforme di social media, anche grazie a influencer a pagamento».

