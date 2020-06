L’OMS: «Le madri con il coronavirus possono allattare»

«Madri con sospetto coronavirus o positive devono allattare i loro bambini e non essere separate da loro a meno che non si sentano troppo male». Lo ha detto oggi il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Nel latte materno di donne positive al coronavirus non è stato individuato il virus vivo ma frammenti di esso quindi non c’è prova che il Covid-19 si trasmetta da madre a neonato», ha precisato il dottor Anshu Banerjee, esperto di salute di madri, bambini e adolescenti per l’Oms rinviando alle linee guida sul tema pubblicate sul sito dell’Agenzia dell’Onu.