L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) mette in guardia sul rischio di una «catastrofe assoluta» se il ritardo nella vaccinazione dei bambini non verrà recuperato e se le restrizioni sanitarie verranno revocate troppo rapidamente. «Nel 2021 abbiamo il potenziale per una catastrofe assoluta», ha avvertito oggi la dottoressa Kate O’Brien, direttore del dipartimento di immunizzazione dell’OMS a Ginevra. La pandemia ha costretto infatti a dirottare risorse e personale verso la lotta alla COVID, e molti servizi sanitari hanno dovuto chiudere o ridurre l’orario. I bambini non protetti e la revoca troppo rapida delle restrizioni sanitarie contro la pandemia stanno già avendo i loro effetti, con ad esempio focolai di morbillo in Pakistan, ha affermato la specialista.