Gli esperti dell’Oms hanno avuto accesso, in una giornata di fitta nebbia, al Wuhan Institute of Virology, il controverso laboratorio della prima città focolaio di Covid-19, al centro della teoria secondo cui potrebbe essere stata la fonte del virus che ha infettato nel mondo più 100 milioni di persone, uccidendone oltre 2 milioni.

«Il corpo di informazioni che stiamo mettendo insieme è di grande valore e ci sta portando nella giusta direzione. Le tesi sono ancora tutte sul tavolo, siamo aperti a tutto», ha spiegato Daszak che da anni collabora con l’Istituto e con Shi Zhengli, la scienziata cinese nota come ‘Batwoman’ per le sue ricerche sui pipistrelli. «Se i dati ci porteranno a un mercato del pesce è lì che andremo, se ci porteranno in un allevamento di animali selvatici è lì che andremo, se ci porteranno in un laboratorio è lì che andremo», ha aggiunto lo scienziato britannico, la cui nomina nel team dell’Oms è stata criticata visti gli stretti legami con la Cina.