La Cina rivendica «trasparenza» nella gestione delle prime fasi dell’epidemia di coronavirus e afferma di non aver mai impedito visite di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nei laboratori di Wuhan durante la loro presenza in Cina a gennaio e febbraio scorsi. «Gli esperti dell’Oms non hanno fatto richiesta di visitare laboratori specifici (il riferimento è al laboratorio P4) durante la loro permanenza a Wuhan, quindi non è esatto dire che la Cina si è rifiutata di portarli in certi laboratori», ha dichiarato un funzionario del Dipartimento internazionale della Commissione sanitaria nazionale, Li Mingzhu, in dichiarazioni riportate dal China Daily.