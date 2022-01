L’OMS: «Omicron potrebbe generare varianti più pericolose»

L’Europa ha registrato oltre 100 milioni di casi di Covid dall’inizio della pandemia e oltre cinque milioni di nuovi casi nell’ultima settimana del 2021, il che «mette in ombra quasi tutto ciò che abbiamo visto finora», ha inoltre sottolineato Smallwood. «Siamo in una fase molto pericolosa, i tassi di contaminazione stanno aumentando in modo molto significativo nell’Europa occidentale e il reale impatto di ciò non è ancora chiaro», ha affermato.