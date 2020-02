Per trovare un vaccino e sviluppare terapie contro il coronavirus «servirà del tempo». Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il briefing quotidiano da Ginevra.

«Dobbiamo essere guidati dai fatti, non dai rumors», ha aggiunto, invitando in questa fase a curare al massimo l’igiene personale, come prevenzione.