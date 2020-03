(Aggiornato alle 18.16) Non si arresta la diffusione del coronavirus. Sono circa 2.330 i contagi in Svizzera, di cui 330 in Ticino. I decessi nella Confederazione sono finora 20, di cui 8 nel nostro Cantone. Nel mondo i contagi salgono a 169.387, con 6.513 persone decedute e 77.257 guariti.

L’OMS: «Questa crisi sanitaria segna la nostra epoca»

«Questa è la crisi sanitaria che segna la nostra epoca». Lo ha detto il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso del briefing sull’emergenza coronavirus. «I prossimi giorni, settimane e mesi saranno un test per la nostra risolutezza e la nostra fiducia nella scienza - ha aggiunto - e un test per la solidarietà. Crisi come questa tirano fuori il meglio e il peggio dell’umanità». «Questa è una malattia grave. Anche se le prove che abbiamo suggeriscono che gli over 60 sono a maggior rischio, sono morti anche giovani, compresi i bambini», ha aggiunto.

La Spagna chiude le frontiere

La Spagna ha deciso la chiusura delle frontiere per far fronte all’epidemia di coronavirus: a partire dalla mezzanotte potranno quindi entrare nel Paese per via terrestre soltanto i cittadini spagnoli, gli stranieri per cause di forza maggiore e le merci al fine di garantire la catena si sostentamento. Lo ha annunciato il ministro spagnolo dell’Interno, riferisce El Pais.

Anche la Turchia chiude quasi tutto

Anche la Turchia ‘chiude’ per il coronavirus. Il ministero dell’Interno ha annunciato che a partire da mezzanotte saranno sbarrati gli ingressi di cinema, teatri, sale concerti, centri espositivi, bar, piscine e hamam e gli altri luoghi chiusi destinati ad attività ricreative e sportive per bambini. Restano per il momento aperti ma con alcune limitazioni ristoranti e centri commerciali. Le nuove misure si aggiungono alle restrizioni già annunciate, tra cui la sospensione delle preghiere collettive nelle 90 mila moschee del Paese. Al momento, secondo i dati ufficiali di Ankara i casi registrati sono 18 e non c’è alcun decesso.

Bruxelles propone lo stop ai viaggi verso l’UE

«Ho informato i leader del G7 che ho proposto di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l’Ue. La restrizione è prevista per trenta giorni, da prolungare se necessario». È quando dichiarato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

Il Portogallo chiude i confini con la Spagna

I confini tra Spagna e Portogallo chiuderanno entro stasera, escludendo alcuni varchi per il transito delle merci e dei lavoratori autorizzati ad attraversare il confine. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno portoghese Eduardo Cabrita in conferenza stampa, spiegando che la decisione è stata presa in accordo con le autorità spagnole. «L’economia deve andare avanti ed è quindi essenziale garantire il trasporto di alimenti e prodotti essenziali all’interno dell’Ue», ha dichiarato Cabrita. Tutti coloro che attraverseranno il confine saranno sottoposti a controlli sanitari, compresi i conducenti di camion. Con Madrid i colloqui sono continui e prossimamente si prenderà in esame anche il blocco dei voli tra i due Paesi, ha aggiunto il ministro. In Portogallo, dove i casi di coronavirus sono arrivati ad oltre 300, ci saranno controlli più stringenti su tutti i passeggeri negli aeroporti.

Nei Paesi Bassi 278 nuovi casi e 4 decessi

Quattro decessi e 278 nuovi contagi. Questi i numeri del nuovo bollettino quotidiano sull’epidemia di coronavirus nei Paesi bassi pubblicato dalle autorità sanitarie competenti. Il numero totale dei casi positivi sale così a 1.413, mentre i morti sono 24: il più giovane aveva 59 anni, il più anziano 94. Finora sono stati ricoverati in ospedale 205 pazienti. Da oggi sono applicate nel Paese nuove misure drastiche per cercare di contenere l’epidemia: fino al 6 aprile sono chiusi scuole, bar, ristoranti, palestre, circoli sportivi e coffee shop.

In Russia 93 casi, in netto aumento

I casi di coronavirus in Russia sono saliti a 93. Lo ha detto la vice premier Tatiana Golikova. Si tratta dall’incremento più massiccio in 24 ore da quando è iniziata l’epidemia (l’ultimo bollettino parlava di 63 contagi). Di questi, 86 casi sono stati «importati» dall’estero. I restanti dunque sono contagi avvenuti in territorio russo. Il sistema sanitario del Paese, ha assicurato Golikova, è pronto a «qualunque evoluzione del virus». Lo riporta Interfax.

Confini chiusi in Ungheria

Anche l’Ungheria ha annunciato la chiusura dei suoi confini, nonché quella di tutti i centri culturali e di intrattenimento, per frenare la diffusione del coronavirus. «Solo i cittadini ungheresi potranno attraversare la frontiera», ha detto il premier Viktor Orban. Il paese condivide i confini con sette stati, alcuni dei quali, come la Slovacchia, avevano già decretato la scorsa settimana un divieto d’ingresso per tutti gli stranieri. In Ungheria sono stati segnalati 39 casi di coronavirus e un morto.

Il 30% dei decessi è avvenuto in Italia

Tre decessi su 10 con diagnosi di Covid-19 sono avvenuti in Italia: le 1.809 persone decedute nella Penisola rappresentano infatti il 29,5% delle oltre 6.100 segnalate a livello mondiale. È quanto si apprende nell’aggiornamento «Coronavirus: quello che c’è da sapere», pubblicato dall’Istituto Spallanzani il 15 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. L’Italia è seconda solo alla Cina, con il 52,3% dei decessi (percentuale in diminuzione), ovvero 3.203. Seguono l’Iran (10% di decessi) e la Spagna (2,2%).

In 24 ore mille nuovi casi in Spagna

Mille nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Spagna in 24 ore, portando il totale a 8.744. Lo riporta El Pais. Aumentano anche le vittime, 297. L’area più colpita è quella di Madrid con 4.675 casi di Covid-19.

Il resto del mondo ha più contagi di Cina

I casi di coronavirus fuori dalla Cina hanno superato per la prima volta quelli nel Paese asiatico. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University i contagiati nel mondo sono 87.000 contro gli 80.860 dichiarati dalle autorità cinesi. Anche le persone morte fuori dalla Cina sono di più: 3.241 oggi, contro 3.208 vittime in Cina.

In Francia la situazione «peggiora rapidamente»

La situazione dell’epidemia di coronavirus in Francia è «molto preoccupante» e «peggiora molto rapidamente», ha dichiarato stamattina su France Inter il direttore generale della Sanità, Jerôme Salomon, che ha affermato di temere una «saturazione» degli ospedali. «Il numero dei casi raddoppia ormai ogni tre giorni», ma «vorrei soprattutto che i nostri concittadini si rendessero conto che ci sono persone malate, in rianimazione e in prognosi riservata, e che si tratta di centinaia di persone». Secondo le ultime cifre, il bilancio dell’epidemia in Francia è aumentato a fine giornata di ieri a 127 morti e 5.423 casi confermati. Più di 400 persone sono ricoverate in gravi condizioni.

Aumentano velocemente i contagi in Germania

«Il numero dei contagiati in Germania cresce ancora e piuttosto velocemente». Lo hanno affermato gli esperti del Robert Koch Institut, in conferenza stampa a Berlino. Ieri si sono registrati oltre 1000 casi. I casi positivi rilevati dall’istituto sono 4.838 e 12 sono le vittime. In Germania ci sono però diversi numeri, divulgati da diversi livelli, hanno confermato all’istituto.

In Cina solo 16 nuovi casi

La Cina ha riportato ieri 16 nuovi casi di coronavirus, di cui quattro a Wuhan e 12 importati, in maggioranza per il terzo giorno di fila. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), ci sono stati anche 14 decessi aggiuntivi, tutti collegati alla provincia epicentro dell’Hubei. I pazienti dimessi dagli ospedali ieri sono stati 838, portando il totale a 67.749: sui 80.860 contagi certi, il tasso di guarigione è salito di quasi due punti percentuali, all’83,8%. I decessi si sono attestati a 3.213.

I nuovi casi sospetti di domenica sono stati 41, mentre i pazienti in condizioni critiche sono scesi di 194 unità, a 3.032 (di cui 2.403 nell’Hubei), e le persone sottoposte ancora a trattamento medico sono calate a 9.898 (8.703 nell’Hubei). Dei 12 casi di contagio di ritorno, quattro sono stati rilevati a Pechino, quattro nella provincia del Guangdong, due a Shanghai e uno, rispettivamente, nelle provincie dello Yunnan e del Gansu.

Da oggi è operativa a Pechino la nuova stretta contro il rischio delle infezioni di coronavirus importate: per tutti gli arrivi internazionali nella capitale è stato disposto il periodo di quarantena obbligatorio in strutture dedicate e a pagamento, in hotel indicati nei distretti della città. Saranno esentati dalle nuove procedure, potendo osservare l’auto-isolamento nelle proprie abitazioni se residenti, i casi segnalati da «speciali circostanze», tra cui donne incinta o persone che necessitano di specifiche cure mediche. Le autorità hanno concentrato tutti i voli internazionali del Daxing sul Capital di Pechino.

