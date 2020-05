«Vorrei tranquillizzare i genitori: la ‘’sindrome simil-Kawasaki’’ che si sta osservando in alcuni bambini positivi alla COVID-19 è molto rara e non significa che ci siano differenze fondamentali nel modo in cui il virus infetta i bambini». Lo ha dichiarato Mike Ryan, capo del programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra. «Questa sindrome esisteva anche prima e faceva registrare rari casi - ha ricordato Ryan - e la malattia COVID-19 nei bambini rimane qualcosa che nella maggioranza dei casi è lieve. Non sappiamo ancora se sia correlata direttamente con il virus oppure se possa essere una risposta immunitaria. Se pensiamo al sanguinamento tipico di Ebola, sappiamo che non è provocato dal virus in se stesso ma da una reazione immunitaria dell’organismo. Non ci sono cambiamenti fondamentali nel modo in cui il coronavirus infetta i bambini. Dobbiamo arrivare a comprendere in che proporzione questa sindrome potrebbe essere diretto effetto del virus, è molto importante perché è così che possiamo sviluppare delle terapie».