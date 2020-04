Richard Brennan, direttore per le operazioni d’emergenza dell’Oms nella regione del Mediterraneo orientale, ha smorzato gli entusiasmi sulla cosiddetta «plasma-terapia», quella con trasfusioni da pazienti guariti, e ha affermato che non ci sono ancora studi sufficienti per consentire all’Organizzazione mondiale della sanità di raccomandarne l’impiego.

«Abbiamo bisogno di appropriati studi scientifici per determinarne l’efficacia, prima che l’Oms possa raccomandare che questo è un modo appropriato per curare la malattia», ha detto Brennan in una conferenza stampa virtuale svoltasi al Cairo.

Quella col plasma, in cui «essenzialmente gli anticorpi di un primo paziente attaccano il virus in un secondo», «è una» delle «opzioni terapeutiche» che vengono «prese in considerazione» per la cura del coronavirus, ha detto l’alto funzionario Oms.

«Siamo a conoscenza dei rapporti sull’efficacia» di questa terapia e «in questa fase ci sono studi che cercano di determinare la sua efficacia come quella di molte altre opzioni terapeutiche», ha riferito prima di sottolineare la necessità di ulteriori ricerche.

