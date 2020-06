L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha interrotto i test per trattare il coronavirus con l’idrossiclorochina, l’antimalarico per un periodo assunto anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Nell’ambito di uno studio condotto da diversi Paesi ad oggi non erano emersi benefici. Lo ha comunicato l’agenzia dell’Onu da Ginevra, riferisce il Guardian.

La decisione giunge due giorni dopo che l’americana Food and Drug Admnistration (Fda) ne ha ritirato l’autorizzazione all’uso di emergenza in quanto non ha superato i recenti test clinici.