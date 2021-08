L’Organizzazione mondiale della sanità giudica «affidabile» una proiezione secondo cui da oggi al primo dicembre in Europa potrebbero contarsi altri 236 mila morti a causa della pandemia di COVID-19. Lo riferisce un direttore regionale dell’agenzia ONU.

Non solo. Il direttore dell’OMS per l’Europa, Hans Kluge, ha lanciato oggi l’allarme per un rallentamento del ritmo delle vaccinazioni anti-COVID nel continente.

«Nelle ultime sei settimane – ha sottolineato Kluge nel corso di una conferenza stampa – le vaccinazioni sono diminuite del 14%, a causa di una mancanza di accesso ai vaccini in certi Paesi e la mancanza di un’accettazione della vaccinazione in altri».

Kluge ha esortato ad aumentare la capacità di produzione e a condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionaliste.

Il direttore ha definito «profondamente preoccupanti» i livelli di trasmissione del virus registrati: 33 dei 53 Paesi dell’area europea dell’OMS hanno conosciuto nelle ultime settimane un aumento di contagio del 10% o più. E ancora: «La vaccinazione è un diritto, ma è anche una responsabilità», ha proseguito Kluge. I vaccini sono il percorso più rapido verso un ritorno completo alla normalità. «In circa otto mesi sono state somministrate quasi 850 milioni di dosi, con quasi la metà della popolazione della Regione europea completamente vaccinata. Questo è un risultato notevole. Tuttavia, nelle ultime sei settimane, la diffusione della vaccinazione nella Regione è rallentata, influenzata dalla mancanza di accesso ai vaccini in alcuni Paesi e dalla mancanza di accettazione dei vaccini in altri. Tutti, ovunque, dovrebbero avere il diritto di ricevere il ciclo vaccinale completo».

La Cina si rivolge all’OMS

Intanto, secondo la Cina il tracciamento delle origini della COVID-19 dovrebbe nella prossima fase di indagine prevedere un focus sui Paesi in cui ci sono pipistrelli ferro di cavallo e pangolini (ritenuti i potenziali veicoli del passaggio del virus all’uomo), in quelli con dati sugli animali positivi al nuovo coronavirus e in quelli che hanno fornito il mercato di Wuhan Huanan attraverso la logistica della catena del freddo.

I funzionari e gli esperti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), chiuso il capitolo Cina dopo la missione del team dell’OMS a Wuhan a inizio 2021, hanno suggerito che l’Organizzazione mondiale della sanità dovrebbe prendere in prevalenza la catena del freddo come indizio chiave e sondare direttamente i Paesi in cui il virus era stato trovato su campioni o in cui i casi di COVID-19 erano stati segnalati prima dell’epidemia (Spagna, Italia, Francia e Stati Unit) rilevata ufficialmente a fine 2019 a Wuhan, capoluogo dell’Hubei.

L’ipotesi, secondo quanto riporta il tabloid nazionalista Global Times, è che l’epidemia nella sua forma precoce abbia preso forma nel mercato ittico di Wuhan Huanan, innescata dalle importazioni della catena del freddo.

Per questo, Pechino ha invitato l’OMS a stabilire un meccanismo globale di cooperazione per il monitoraggio della catena del freddo e la trasmissione del coronavirus, e per condurre un’indagine epidemiologica o rilevamenti di campioni di siero sui lavoratori della catena del freddo provenienti da Paesi che hanno esportato prodotti a Wuhan nel 2019.

Nonostante la propaganda e la raccolta di firme online di Pechino, gli scienziati del CDC non hanno esortato l’OMS a indagini negli USA sul laboratorio di Fort Detrick e sulle oltre 200 strutture americane all’estero per tracciare l’origine del coronavirus.

