Stephanie Williams, rappresentante speciale del segretario generale e capo della Missione di sostegno dell’ONU in Libia (Unsmil), ha annunciato oggi «l’istituzione del Comitato consultivo del Forum per il Dialogo politico libico» (Lpdf) dichiarando la propria gratitudine ai membri del Forum «per la loro partecipazione attiva e costruttiva».

«Lodiamo l’entusiasmo dimostrato dai membri del Forum nel processo di nomina» si legge ancora nel comunicato nel quale si precisa che «in linea con il principio fondamentale di inclusività dell’Lpdf, la Missione ha ampliato i membri del Comitato consultivo a 18 per garantire un’ampia diversità geografica e politica, nonché la partecipazione di donne, giovani e componenti culturali».

«Il mandato del Comitato sarà strettamente limitato nel tempo e la sua missione principale sarà quella di discutere le questioni in sospeso relative alla selezione di un esecutivo unificato e di presentare raccomandazioni concrete e pratiche sulle quali la plenaria deciderà. La data delle elezioni nazionali del 24 dicembre 2021 rimane una condizione sine qua non per Unsmil, un principio guida e un obiettivo irrinunciabile», conclude la nota.